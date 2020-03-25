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Coronavirüs'e yakalanan 20 yaşındaki sağır oldu

'li , Şubat ayında gittiği 'da fenalaştı. Ülkesine dönünce test yaptırdı. Coronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki , "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" ifadesini kullandı.

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Virüs sağır etti
ABD'li Julia Buscaglia, Şubat ayında gittiği İtalya'da fenalaştı. Ülkesine dönünce test yaptırdı. Coronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki , "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" ifadesini kullandı. Virüsün nasıl bulaştığını bilmediğini söyleyen Buscaglia, "Benim yaşımdaki insanların, dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.

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