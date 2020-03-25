ABD'li Julia Buscaglia, Şubat ayında gittiği İtalya'da fenalaştı. Ülkesine dönünce test yaptırdı. Coronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç kız, "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" ifadesini kullandı. Virüsün nasıl bulaştığını bilmediğini söyleyen Buscaglia, "Benim yaşımdaki insanların, dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.
Coronavirüs'e yakalanan 20 yaşındaki genç kız sağır oldu
ABD'li Julia Buscaglia, Şubat ayında gittiği İtalya'da fenalaştı. Ülkesine dönünce test yaptırdı. Coronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç kız, "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" ifadesini kullandı.
- Dünya
- 25.03.2020
- Gazete
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