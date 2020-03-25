Londra'da oturan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, geçtiğimiz hafta Coronavirüs'e yakalandı. Yoğun bakımda çektiği videoda "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" şeklinde bir açıklama yapan genç kadının iyileştiği açıklandı.
Dün hastaneden taburcu olan Tara, "Nefes alabilmek çok güzel" diye konuştu. Son çektiği videosunda ise "Meadow, Annabelle... Bekleyin anneniz geliyor" ifadesini kullandı.
Dün hastaneden taburcu olan Tara, "Nefes alabilmek çok güzel" diye konuştu. Son çektiği videosunda ise "Meadow, Annabelle... Bekleyin anneniz geliyor" ifadesini kullandı.
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