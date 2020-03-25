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"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" demişti... 'ü atlattım!

'da oturan 39 yaşındaki , geçtiğimiz hafta 'e yakalandı. çektiği videoda "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" şeklinde bir açıklama yapan genç kadının iyileştiği açıklandı.

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Geçmiş olsun Janem!
Londra'da oturan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, geçtiğimiz hafta 'e yakalandı. çektiği videoda "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" şeklinde bir açıklama yapan genç kadının iyileştiği açıklandı.



Dün hastaneden taburcu olan Tara, "Nefes alabilmek çok güzel" diye konuştu. Son çektiği videosunda ise "Meadow, Annabelle... Bekleyin anneniz geliyor" ifadesini kullandı.

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