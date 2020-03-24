Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Fransa'da can kaybı artıyor.

Virüsün merkezi haline gelen Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla ölüm ve vaka sayısının olduğu ülkelerden biri olan Fransa'da son 24 saatte 240 kişi koronavirüsten can verdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1100'e yükseldi.



