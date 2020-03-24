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Son dakika: 'da 24 saatte 240 kişi ten öldü

Son dakika haberine göre 'da (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1100'e çıktı. Son 24 saatte 240 kişi daha hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 24.03.2020 22:08
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 22:45
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Fransa'da 24 saatte 240 kişi koronavirüsten öldü

Dünyayı etkisi altına alan nedeniyle 'da can kaybı artıyor.

Virüsün merkezi haline gelen Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla ölüm ve vaka sayısının olduğu ülkelerden biri olan Fransa'da son 24 saatte 240 kişi ten can verdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1100'e yükseldi.

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