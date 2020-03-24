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Elba da korkuttu

İngiliz oyuncu İdris Elba, Coronavirüs'e yakalandıktan sonra yaşadığı süreci televizyon yapımcısı su 'e anlattı: İnsanlar koronavirüsü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca başkalarına bulaştırıyor...

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Elba da korkuttu
İngiliz oyuncu İdris Elba, Coronavirüs'e yakalandıktan sonra yaşadığı süreci televizyon yapımcısı su 'e anlattı: İnsanlar koronavirüsü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca başkalarına bulaştırıyor...

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