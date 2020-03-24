İngiliz oyuncu İdris Elba, Coronavirüs'e yakalandıktan sonra yaşadığı süreci ABDli televizyon yapımcısı su Oprah Winfrey'e anlattı: İnsanlar koronavirüsü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca başkalarına bulaştırıyor...
Elba da korkuttu
İngiliz oyuncu İdris Elba, Coronavirüs'e yakalandıktan sonra yaşadığı süreci ABDli televizyon yapımcısı su Oprah Winfrey'e anlattı: İnsanlar koronavirüsü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca başkalarına bulaştırıyor...
- Dünya
- 24.03.2020
- Gazete
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