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Corona virüsü son dakika! corona virüsü nasıl yendi? Üniversite öğrencisi canlı yayında yaşananları anlattı!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip corona virüsü dünyayı esir aldı. 6 kıtaya yayılan koronavirüs nedeniyle 20 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında olan , virüse karşı açtığı savaşı kazandı. Peki Güney Kore corona virüsü nasıl yendi? Güney Kore’de yaşayan üniversite öğrencisi , katıldığı bir canlı yayında ülkesinde yaşanan sürece çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

  • Dünya
  • 25.03.2020 06:54
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 07:11
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Tüm dünyada akılalmaz bir hızla yayılarak enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan corona virüsü ile ilgili sevindirici son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'le birlikte coronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Güney Kore, ölümcül enfeksiyona karşı verdiği mücadelede kazanan taraf oldu. Ülkenin bu mücadelede neler yaptığı ve bu önemli başarıya nasıl ulaştığı ise tüm dünya tarafından merak ediliyor. Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon ülkesinde koronavirüse karşı verilen mücadelenin detaylarını katıldığı canlı yayında tek tek anlattı. İşte son dakika haberinden satırbaşları…

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