Tüm dünyada akılalmaz bir hızla yayılarak enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan corona virüsü ile ilgili sevindirici son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'le birlikte coronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Güney Kore, ölümcül enfeksiyona karşı verdiği mücadelede kazanan taraf oldu. Ülkenin bu mücadelede neler yaptığı ve bu önemli başarıya nasıl ulaştığı ise tüm dünya tarafından merak ediliyor. Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon ülkesinde koronavirüse karşı verilen mücadelenin detaylarını katıldığı canlı yayında tek tek anlattı. İşte son dakika haberinden satırbaşları…