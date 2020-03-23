Son dakika haberine göre, İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi. Ayrıntılar geliyor... İtalya'da koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının hayatını kurtarmıştı! Siperli maskelere talep patlaması!
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