ortaya çıkantüm dünyaya yayıldı. SalgınAvrupa'yı da sardı. Virüsİngiltere ise başka virüsü umursamadı,yayılmasını sağladı. Hükümetinbu politikası büyük tepki topladı.Bunu üzerine restoran, bar, kafe,sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Ada'daCoronavirüsten ölüm sayısı 137'ye çıktı.