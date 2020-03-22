Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Salgın Avrupa'yı da sardı. Virüs, başta İtalya ve İspanya olmak üzere birçok ülkede binlerce can aldı. İngiltere ise başka virüsü umursamadı, yayılmasını sağladı. Hükümetin bu politikası büyük tepki topladı. Bunu üzerine restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Ada'da Coronavirüsten ölüm sayısı 137'ye çıktı.
İngiltere’de Coronavirüs vakaları çoğaldı, Boris Johnson bir kamyon tuvalet kağıdı stokladı!
İngiltere’de Coronavirüs vakaları çoğaldı. Başbakan Boris Johnson, bir kamyon dolusu tuvalet kağıdı stokladı. Ada basını, "Tuvalet kağıdı hırsızı Boris" diye manşet attı...
- Dünya
- 22.03.2020
- Gazete
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Salgın Avrupa'yı da sardı. Virüs, başta İtalya ve İspanya olmak üzere birçok ülkede binlerce can aldı. İngiltere ise başka virüsü umursamadı, yayılmasını sağladı. Hükümetin bu politikası büyük tepki topladı. Bunu üzerine restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Ada'da Coronavirüsten ölüm sayısı 137'ye çıktı.
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