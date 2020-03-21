Dünya liderleri koronavirüs riski altında!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Kovid-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, en çok yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastaların dikkatli olmaları yönünde uyarırken, gözler risk grubunda bulunan dünya liderlerine çevrildi. Coronavirüs tedbirleri kapsamında liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek olması ile tokalaşmayı bırakırken toplantıları video konferans aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Risk grubunda bulunan liderlerin başında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (93), Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz (84), Katoliklerin dini lideri Papa Francis (83) İran'ın dini lideri Ali Hamaney (80), ABD Başkanı Donald Trump (73), İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (71), Hindistan Başbakanı Narendra Modi (69), Pakistan Başbakanı İmran Khan (67) Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in (67) ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (67) yer alıyor.
LİSTENİN BAŞINDA KRALİÇE ELIZABETH VAR!
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 93 yaşında. Risk grubunda yer alıyor.
84 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Coronavirüsün etkilediği risk grubunda bulunuyor.
Dini lider Papa Francis'in Coronavirüse yakalandığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, virüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmüştü.
İNGİLTERE'DE BELİRSİZLİK DÖNEMİNE GİRİYOR
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bir ulusa sesleniş mesajı yayımlayarak İngiltere'nin bir belirsizlik dönemine girmekte olduğunu açıkladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Şimdi bireyler olarak oynayacağımız rol, geçmişteki tüm örneklerden çok daha fazla. Pek çoğumuz birbirimizle iletişimde kalmak ve sevdiklerinin iyi olup olmadığını kontrol etmek için yeni yollar bulmak zorunda kalacak. Bunu başarabileceğimizden eminim."
KRALİYET PANİKTE!
Monaco Prensi 2. Albert'in (62) Coronavirüs testi pozitif çıktı. 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles görüşmesi, İngiliz basınında endişe yarattı. Buckingham Sarayı'ndan Prens Charles'ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle kraliyet ailesi üyelerinin her gün özel olarak doktora görüneceği ve muayene olacağı aktarıldı.
Monaco Prensi 2. Albert (sağda) ile İngiltere Veliaht Prensi Charles bir araya gelmişti.
BETÜL USTA
LİSTENİN BAŞINDA KRALİÇE ELIZABETH VAR!
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 93 yaşında. Risk grubunda yer alıyor.
84 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Coronavirüsün etkilediği risk grubunda bulunuyor.
Dini lider Papa Francis'in Coronavirüse yakalandığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, virüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmüştü.
İNGİLTERE'DE BELİRSİZLİK DÖNEMİNE GİRİYOR
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bir ulusa sesleniş mesajı yayımlayarak İngiltere'nin bir belirsizlik dönemine girmekte olduğunu açıkladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Şimdi bireyler olarak oynayacağımız rol, geçmişteki tüm örneklerden çok daha fazla. Pek çoğumuz birbirimizle iletişimde kalmak ve sevdiklerinin iyi olup olmadığını kontrol etmek için yeni yollar bulmak zorunda kalacak. Bunu başarabileceğimizden eminim."
KRALİYET PANİKTE!
Monaco Prensi 2. Albert'in (62) Coronavirüs testi pozitif çıktı. 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles görüşmesi, İngiliz basınında endişe yarattı. Buckingham Sarayı'ndan Prens Charles'ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle kraliyet ailesi üyelerinin her gün özel olarak doktora görüneceği ve muayene olacağı aktarıldı.
Monaco Prensi 2. Albert (sağda) ile İngiltere Veliaht Prensi Charles bir araya gelmişti.
BETÜL USTA
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