İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında ölüm sayısı son 24 saatte 235 artışla 1002'ye, vaka sayısı da 19 bin 980'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, koronavirüsle ilgili yaptığı günlük basın bilgilendirme toplantısında, düne göre ölü sayısının 235 artışla 1002'ye, vaka sayısının da 2 bin 833 artışla 19 bin 980'e çıktığını söyledi.

Simon, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 1141'inin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Simon, "Durumu ciddi olan hastalarda ölüm bir gerçek. Hayatta kalmayı en büyük oranda garanti etmeye çalışıyoruz. Bazı vakalarda bu garantiyi veremiyoruz. Şu anda hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10 bin 542." dedi.

Diğer yandan verilen bilgilerde salgından en çok etkilenen başkent Madrid'de ölü sayısının 590'a çıktığı, virüsün bulaştığı tespit edilenlerin 7 bin 165 olduğu bildirildi.

Madrid'de hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı bazı büyük oteller hasta odalarına dönüştürülerek, yeni Kovid-19 vakaları buralara taşınmaya başlandı.

İspanyol basını, Madrid'deki iki büyük mezarlığın 24 saat çalışmaya başladığını, koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin 24 saat içinde defnedildiklerini yazdı.

Sınırların kapatıldığı İspanya'da, hafta sonunda insanların sokağa çıkmasını önlemek için daha fazla polis ve asker görevlendirildiği de bildirildi.

KOVİD-19'UN ARDINDAN EKONOMİK KRİZ ENDİŞESİ

Öte yandan Kovid-19 salgını, olağanüstü hal durumunda olan İspanya'da ekonomik kriz de başlattı.

Birçok firman işçi çıkaracağını açıklarken, El Pais gazetesinde yayımlanan bir ankette, İspanyolların yarısının işini kaybetme korkusu yaşadığı belirtildi.

İspanya Merkez Bankası da "ülke ekonomisinin benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

"Daha fazla mali tedbir" çağrısında bulunan Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, "Avrupa Birliği'nin daha kapsamlı ve koordineli müdahalesi bir seçenek değil zarurettir." açıklamasında bulundu.

VAKA SAYISI 250 BİNE YAKLAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 246 bin 494 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 10 bin 49 kişi öldü ve 88 bin 485 kişi de iyileşti.

Çin'de 3 bin 248, Hong Kong'da 4, İtalya'da 3 bin 405, İran'da 1284, İspanya'da 831, Fransa'da 372, ABD'de 217, İngiltere'de 144, Güney Kore'de 94, Hollanda'da 76, Almanya'da 44, İsviçre'de 43, Japonya'da 40, Endonezya'da 25, Filipinler'de 17, Belçika'da 21, San Marino'da 14, Irak'ta 13, Kanada'da 12, İsveç'te 11, Cezayir'de 9, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Brezilya 7, Mısır'da 7, Avusturya'da 6, Danimarka'da 6, Yunanistan'da 6, Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Lübnan'da 4, Lüksemburg'da 4, Portekiz'de 4, Türkiye'de 4, Ekvador'da 3, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Peru'da 3, Ukrayna'da 3, Pakistan'da 3, Fas'ta 2, Malezya'da 2, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Kosta Rika'da 2, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI, BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karasında 80 bin 967, İtalya 41 bin 35, İran 18 bin 407, İspanya 18 bin 77, Almanya 15 bin 320, ABD 14 bin 366, Fransa 10 bin 995, Güney Kore 8 bin 652, İsviçre 4 bin 222, İngiltere 3 bin 269, Hollanda 2 bin 460, Avusturya 2 bin 203, Belçika 1795, Norveç 1790, Japonya 1675, İsveç 1439 ve Danimarka 1151."