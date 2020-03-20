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'da bombalı saldırı! Onlarca polis ve asker öldü

haberi... 'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.

  • Dünya
  • 20.03.2020 10:58
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 11:00
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Ülke şokta! Onlarca asker ve polis öldü

'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.

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