Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.
Ayrıntılar geliyor...
Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.
Ayrıntılar geliyor...
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