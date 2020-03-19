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Son dakika: ’de Cumhurbaşkanlığı leri 6 ay ertelendi

Son dakika haberi... Kuzey Türk Cumhuriyeti () Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı lerini 11 Ekim'e erteledi. Meclis, 'nın da 11 Ekim'e kadar görevine devam etmesine karar verdi.

  • Dünya
  • 19.03.2020 16:38
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 16:38
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KKTC’de seçimler 6 ay ertelendi
Cumhuriyet Meclisi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda lerin 11 Ekim'e ertelenmesine karar verdi. Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada, oy çokluğu ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı. 'nın da görevine 6 ay süre daha devam etmesine karar verildi.

'AKINCI KIBRIS KONUSUNDA ADIM ATMAYACAK'
Meclis'te konuşan Başbakan Ersin Tatar, "Böyle bir ortamda seçim konuşulamazdı. Dolayısıyla erteleme gündeme geldi" dedi. Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili çalışma yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, "Kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünecek hali yoktur. 6 ay daha görevde kalacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda veya başka konularda adımlar atmayacak. Bu konuda da bir görüş birliği oluştu" dedi.

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