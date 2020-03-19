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'de ordu karargahına ! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyinde ordu karargahına düzenlenen da 29 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

  • Dünya
  • 20.03.2020 00:36
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 00:36
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O ülkede karargaha saldırı! Çok sayıda ölü var

'nin kuzeyinde ordu karargahına düzenlenen da 29 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gao bölgesindeki Tarkint kentinde orduya ait bir noktaya gündüz terör unsurlarınca saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 29 askerin öldüğü, 5'inin de yaralandığı aktarıldı.

2012'DEN BERİ SALDIRILAR OLUYOR
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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