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’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk görüldüğü 'tan itibaren ölenlerin sayısı 7’ye, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 756’ya yükseldi.

  • Dünya
  • 20.03.2020 05:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 05:40
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Avustralya’da koronavirüsten 7 kişi öldü
Yeni () Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney'deki Ryde Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti.

Dün gece yaşanan can kaybıyla birlikte NSW'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıkarken, toplam can kaybı 7'ye ülke genelindeki vaka sayısı ise 756'ya yükseldi.

Kovid-19'un ilk görüldüğü 'tan itibaren vakaların hızla artması üzerine dün alınan yeni önlemleri açıklayan Başbakan , vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin bugün saat 21:00'den itibaren ülkeye alınmayacağını açıklamıştı.

Yasak dışında tutulanlara da ülkeye girdiklerinden itibaren 14 gün boyunca kendi kendilerini karantinaya alma zorunluğu getirildi. Karantina kurallarını ihlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

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