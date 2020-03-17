



Coronavirüs Avrupa'ya taşındı. İngiltere'de salgın nedeniyle ülkede birçok insan enfekte olurken, ülke yönetiminin krizi yönetme biçimi büyük tepki topladı. Son olarak, dünya kamuoyunda bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Ada'da Coronavirüsü ile ilgili Halk Sağlığı Raporu sızdırıldı.