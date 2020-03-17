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'den kan donduran Coronavirüs raporu: 7.9 milyon kişi hastalanacak 500 bin kişi ölecek!

Tüm dünyada Coronavirüs kusu başladı. herhangi bir önlem almadı. Ada’da kan donduran rapor sızdırıldı: Salgın 2021'e kadar sürecek 7.9 milyon kişi hastalanacak 500 bin kişi ölecek!

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Coronavirüs Avrupa'ya taşındı. İngiltere'de salgın nedeniyle ülkede birçok insan enfekte olurken, ülke yönetiminin krizi yönetme biçimi büyük tepki topladı. Son olarak, dünya kamuoyunda bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Ada'da Coronavirüsü ile ilgili Halk Sağlığı Raporu sızdırıldı.

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Haberler Dünya İngiltere'den kan donduran Coronavirüs raporu: 7.9 milyon kişi hastalanacak 500 bin kişi ölecek!
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