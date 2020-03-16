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Son dakika: 'de 15 saat içinde 5 ayrı meydana geldi

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri’nin () Tennessee ve Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı oldu. USGS tespitlerine göre, ilki pazar günü 17:30’da ’nın Mulberry kentinde meydana gelen deprem serisinin sonuncusu pazartesi sabah 8 civarında yaşandı.

  • Dünya
  • 17.03.2020 06:31
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 06:31
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ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem

Yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayıldığı ve gündemin ilk maddesini oluşturduğu 'de bu kez paniği yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Tennessee ve doğu yönünde sınırı bulunduğu ile eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi.

Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları (USGS) raporuna göre, 1,7 ila 2,4 şiddetinde meydana gelen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

USGS tespitlerine göre, ilki pazar günü 17:30'da Kuzey Carolina'nın Mulberry kentinde meydana gelen deprem serisinin sonuncusu pazartesi sabah 8 civarında yaşandı.

Deprem aynı zamanda bölgeye 300 mil (483 kilometre) uzaklıktaki Georgia eyaletinden de hissedildi. USGS'in verdiği bilgilere göre Tennesse'nin güney komşusu Georgia'da birçok kişi titreşimleri hissettiğini bildirdi.

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