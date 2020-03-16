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'da ten korunmak i " içme partisi"

dünyayı esir alırken insanlar da virüsten korunmak i kendilerince tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak 'da inançları gereği inekleri kutsal olarak gören kişiler, koronavirüse yakalanmamak için ' içme partisi' düzenleyerek önlem aldı.

  • Dünya
  • 16.03.2020 09:54
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 09:59
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Koronadan korunmak için inek idrarı içtiler

'de başlayıp dünyaya yayılan sonrası insanlar önlem almaya devam ederken, ineğin kutsal sayıldığı 'da bir grup Hindu, koronavirüsten korunmak için 'inek idrarı içme partisi' düzenledi.

PARTİYE 200 KİŞİ KATILDI
Uzmanların, nın koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu.

Tüm Hindistan Hindu Birliği adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye, yaklaşık 200 kişi katıldı.

"21 YILDIR İNEK İDRARI İÇİYORUZ"
Ekinliğe katılanlardan Om Prakash, "21 yıldır inek idrarını içiyoruz ve inek gübresinde banyo yapıyoruz. Bu sayede hiç İngiliz ilaçlarını kullanma gereği duymadık." dedi.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM
Hindistan'da salgından 2 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 107'ye ulaştı.

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