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Son dakika: açıkladı! Başkanı 'ın koronavirüs test sonucu belli oldu...

Son dakika haberi... , Başkanı 'a yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti. Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım" dedi.

  • Dünya
  • 15.03.2020 03:12
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 03:19
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Trump'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Başkanı 'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

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