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'tan 'a havalanan yolcu uçağı 'ya yaptı! Tüm yolcular karantinada...

'tan 'a havalanan ve yakıt ikmali için yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. 'ne kaldırıldı.

  • Dünya
  • 14.03.2020 05:20
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 05:25
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Bağdat uçağı Ankara'da! Tüm yolcular karantinada

'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını iptal ettiği 'ın başkenti 'tan 'a gelen uçağın inişine izin verilmedi. Uçak, 'ya yönlendirildi.

"UÇAK ABLUKAYA ALINDI"
Uçakta bulunan bir yolcu 3 saattir mahsur kaldıklarını belirterek "Bağdat'tan İstanbul'a gidecektik. Irak'a ait uçak firması 'İstanbul'dan onay bekliyoruz' dediler. Daha sonra 'onay geldi' diyerek kalktık. Uçak inince İstanbul'da indiğimizi sandık ama Ankara'da inmiş. Mürettebat 'İstanbul'a inişe izin verilmediği için Ankara'da indik' dedi. Çok şaşırdık. Uçak ablukaya alındı. Bakanlık korsan uçuş olduğunu söylemiş. Uçaktaki herkes Türkiye vatandaşı. Polisler şuan dışarıda anons geçiyor 'Korsan uçuş, izin veremiyoruz. Geri dönmeniz gerekir' diyor. 3 saattir burada mahsur kaldık. Ailemizden uzak kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

Uçağın Bağdat'a geri gönderileceği belirtiliyor.

UÇAKTAKİ YOLCULAR KARANTİNADA
Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara yakıt ikmali için yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. 'ne kaldırıldı.

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