Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, muhaliflerine karşı operasyon başlattı. Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz ve oğlu darbe planladığı iddiasıyla tutuklandı. Yürütülen operasyonlarda 20 prensin daha gözaltına alındığı açıklandı.
Suudi Arabistan'da 20 prens gözaltında
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, muhaliflerine karşı operasyon başlattı. Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz ve oğlu darbe planladığı iddiasıyla tutuklandı. Yürütülen operasyonlarda 20 prensin daha gözaltına alındığı açıklandı.
- Dünya
- 09.03.2020
- Gazete
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