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 Arabistan'da 20 prens gözaltında

 Arabistan'da Veliaht bin Selman, muhaliflerine karşı operasyon başlattı. bin Abdülaziz'in kardeşi bin Abdulaziz ve oğlu darbe planladığı iddiasıyla tutuklandı. Yürütülen operasyonlarda 20 prensin daha gözaltına alındığı açıklandı.

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20 prens gözaltında
Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman, muhaliflerine karşı operasyon başlattı. bin Abdülaziz'in kardeşi bin Abdulaziz ve oğlu darbe planladığı iddiasıyla tutuklandı. Yürütülen operasyonlarda 20 prensin daha gözaltına alındığı açıklandı.

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