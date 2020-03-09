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Son dakika: , Sudan Başbakanı'nı hedef alan girişimini şiddetle kınadı

, 'u hedef alan girişimini şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sudan'da bugün meydana gelen ve 'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. , dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

  • Dünya
  • 09.03.2020 21:53
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 21:53
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Suikast girişimine Dışişleri'nden sert tepki

, 'u hedef alan girişimini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulanarak, "Sudan'da bugün meydana gelen ve 'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. , dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Sudan Başbakanı Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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