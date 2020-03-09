Dünya Sudan'dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Sudan devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a yönelik başkent Hartum'da bir suikast girişiminde bulunuldu.

Hamduk'un suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi.

ABDULLAH HAMDUK KİMDİR?

İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde iktisat alanında doktora yapan Hamduk, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Sudan'da çeşitli görevler üstlenen ekonomist Hamduk, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in son dönemlerinde yaptığı Maliye Bakanı olmasına ilişkin teklifi de geri çevirmişti.

Abdullah Hamduk, sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından geçiş dönemi başbakan adayı olarak belirlenmişti.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün yayımladığı kararname ile Askeri Geçiş Konseyi'ni feshetmiş, ülkeyi 39 ay yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk başkanı sıfatıyla bugün yemin ederek göreve başlamıştı.

Abdulfettah el-Burhan, Devlet Başkanlığı Konseyi'ne 21 ay boyunca başkanlık edecek.

Burhan'ın da üye olarak sayıldığı yeni konsey, 5'i feshedilen askeri yönetim, 5'i de muhalif koalisyon ÖDBG tarafından seçilen, 1'i ise tarafların üzerinde uzlaştığı sivil olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.