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şehitleri için 'da gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi

’nın Montreal kentinde, 'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

  • Dünya
  • 29.02.2020 05:55
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 05:55
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Şehitler için Kanada'da gıyabi cenaze namazı

Montreal 'ne bağlı 'nde 'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için, İmam-Hatip tarafından cuma namazı öncesi Fetih suresi okundu ve dua edildi.

Camide Cuma namazının ardından da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yunus Camii İmam-Hatibi Adem Atalay, ''Rabbim kıyamete kadar bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, ezansız bırakmasın. Ecdadın kanlarıyla suladığı canım vatanımıza kıyamete kadar sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Vatan, bayrak ve din-ü devlet için canlarından vazgeçen aziz şehitlerimiz için duaya durduk. Rabbim mekanlarını cennet eylesin'' dedi.

"RABBİM BÖYLE ACILARI BİR DAHA ÜLKEMİZE YAŞATMASIN"
Merkezi Başkanı Yılmaz Ekinci de lı Türkler olarak 'nin sevincine sevindiklerini ve üzüntüsüyle üzüldüklerini söyledi.

ve depremleri ile 'da meydana gelen çığ felaketinden derinden etkilendiklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Montreal Türk Kültür Merkezi olarak 8 bin Kanada doları toplayarak depremzede ve muhtaç kardeşlerimize ulaştırmak amacı ile hesabına gönderdik. Daha bu acılar yüreğimizde taze iken dün gelen 33 şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hem dünkü Regaip Kandili programımızda hem de bugün cuma namazımızda vatanımız ve şehitlerimiz için dua ettik. Cuma namazımızın ardından yoğun katılımla şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık. Rabbim böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.''

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