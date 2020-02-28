Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (Covid- 19) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 801'e, vaka sayısı ise 82 bin 164'e yükselirken; 32 bin 897 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1162 arttı. ABD Başkanı Donald Trump, Coronavirüs'le ilgili canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Trump, 4 haftalık bir çalışma ile dünyanın Coranavirüs'e ne kadar hazır olduğunu bildirdi. Kırmızı ile bildirilen ülkelerin hazır olmadığını, turuncu renklilerin ise orta derecede hazır olduğunu, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın gösterildiği sarı renklerin ise yüzde yüz hazır olduğunu gösterdi. Bu mesaj anlamlı bulundu.
ABD'DE 33 VAKA
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 33 kişide coronavirüs tespit edildi. Hastaların 5'inin eyalete dışarıdan geldiği bildirildi.
ABD'da yapılan 4 haftalık çalışmayla, hangi ülkelerin Coronavirüs'e hazır olduğu açıklandı.
4. KEZ AŞIYI BULDUK
ABD biyoteknoloji firması Moderna, Coronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başladıktan altı hafta sonra ABD hükümet araştırmacılarına incelemesi ve ilk kez denenmesi için bir aşı gönderdi. Aşının ilk denemelerinin başarılı sonuç verdiği iddia edildi. Boston yakınlarında bulunan şirket hisseleri Salı günü New York borsasında yüzde 15'den daha fazla işlem gördü. Ancak daha önce Çin, Rusya ve Avustralya, Coronavirüs aşısını bulduklarına dair yaptıkları açıklamalar gerçek çıkmamıştı.
Japon çocuk, maske bulamayınca portakalla kendini korudu.
Bakan Fahrettin Koca, sınır kapılarında oluşturulan sahra hastanelerini inceledi.
KONTROLLÜ ADIMLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada hızla yayılan Coronavirüsle mücadele için sınırda sahra hastaneleri kurulmaya başlandığını söyledi: Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir Coronavirüs enfeksiyonuna, salgınına, vakasına rastlanmadı.
SAYI ARTIYOR
Ölümcül virüs bir komşu ülkede daha ortaya çıktı. Irak, İran, Yunanistan derken şimdi de Türkiye'nin doğusundaki bir başka komşusu olan Gürcistan'da ilk Coronavirüs vakası tespit edildi. Hatta İran'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.
PAPA HASTALANDI
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Roma Bazilikası'ndaki etklinliğini iptal etti. Hastalandığı belirtilen Papa dün yaptığı konuşmada kısık sesiyle ve sık sık öksürmesiyle dikkat çekmişti. Papa'daki Coronavirüs şüphesi, İtalya'da gündem oldu. Ancak Vatikan bu iddayı yalanladı.
İTALYA ÇÖKÜYOR
İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 12'ye çıktı. Hastalığın tespit edildiği kişi sayısının 374'ü bulduğu ifade edildi. Ancak Venedik ve Milano, Coronavirüs nedeniyle batma noktasına geldi. Ortalama 100 euro civarında olan gondol gezisinin 5 euroya kadar düştü. Milano'da günde 800 euro ciro yapan dükkan, dün sadece 12 euroda kaldı.
ABD'DE 33 VAKA
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 33 kişide coronavirüs tespit edildi. Hastaların 5'inin eyalete dışarıdan geldiği bildirildi.
ABD'da yapılan 4 haftalık çalışmayla, hangi ülkelerin Coronavirüs'e hazır olduğu açıklandı.
4. KEZ AŞIYI BULDUK
ABD biyoteknoloji firması Moderna, Coronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başladıktan altı hafta sonra ABD hükümet araştırmacılarına incelemesi ve ilk kez denenmesi için bir aşı gönderdi. Aşının ilk denemelerinin başarılı sonuç verdiği iddia edildi. Boston yakınlarında bulunan şirket hisseleri Salı günü New York borsasında yüzde 15'den daha fazla işlem gördü. Ancak daha önce Çin, Rusya ve Avustralya, Coronavirüs aşısını bulduklarına dair yaptıkları açıklamalar gerçek çıkmamıştı.
Japon çocuk, maske bulamayınca portakalla kendini korudu.
Bakan Fahrettin Koca, sınır kapılarında oluşturulan sahra hastanelerini inceledi.
KONTROLLÜ ADIMLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada hızla yayılan Coronavirüsle mücadele için sınırda sahra hastaneleri kurulmaya başlandığını söyledi: Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir Coronavirüs enfeksiyonuna, salgınına, vakasına rastlanmadı.
SAYI ARTIYOR
Ölümcül virüs bir komşu ülkede daha ortaya çıktı. Irak, İran, Yunanistan derken şimdi de Türkiye'nin doğusundaki bir başka komşusu olan Gürcistan'da ilk Coronavirüs vakası tespit edildi. Hatta İran'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.
PAPA HASTALANDI
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Roma Bazilikası'ndaki etklinliğini iptal etti. Hastalandığı belirtilen Papa dün yaptığı konuşmada kısık sesiyle ve sık sık öksürmesiyle dikkat çekmişti. Papa'daki Coronavirüs şüphesi, İtalya'da gündem oldu. Ancak Vatikan bu iddayı yalanladı.
İTALYA ÇÖKÜYOR
İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 12'ye çıktı. Hastalığın tespit edildiği kişi sayısının 374'ü bulduğu ifade edildi. Ancak Venedik ve Milano, Coronavirüs nedeniyle batma noktasına geldi. Ortalama 100 euro civarında olan gondol gezisinin 5 euroya kadar düştü. Milano'da günde 800 euro ciro yapan dükkan, dün sadece 12 euroda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.