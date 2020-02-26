ABD'li avcı Emieblcek Harris, eşi ile birlikte Adıyaman'a geldi. İz alıp ava çıktı. Boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 9 yaşındaki bir dağ keçisini avladı. Daha önceki yıllarda avlanan avcıların rekorunu tazeledi. Bu arada dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin TL cezai işlem uygulanıyor.
ABD'li avcı Adıyaman'da uzun boynuzlu dağ keçisi avladı
ABD'li avcı Emieblcek Harris, eşi ile birlikte Adıyaman'a geldi. İz alıp ava çıktı. Boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 9 yaşındaki bir dağ keçisini avladı. Daha önceki yıllarda avlanan avcıların rekorunu tazeledi. Bu arada dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin TL cezai işlem uygulanıyor.
- Dünya
- 26.02.2020
- Gazete
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