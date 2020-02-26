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'li avcı 'da uzun boynuzlu dağ keçisi avladı

'li avcı , eşi ile birlikte 'a geldi. İz alıp ava çıktı. Boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 9 yaşındaki bir dağ keçisini avladı. Daha önceki yıllarda avlanan avcıların rekorunu tazeledi. Bu arada dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin TL cezai işlem uygulanıyor.

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Keçi inadı
ABD'li avcı , eşi ile birlikte 'a geldi. İz alıp ava çıktı. Boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 9 yaşındaki bir dağ keçisini avladı. Daha önceki yıllarda avlanan avcıların rekorunu tazeledi. Bu arada dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin TL cezai işlem uygulanıyor.

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