YPG’ye üst düzey operasyon

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile TSK koordineli operasyon düzenlendi. 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.