Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile TSK koordineli operasyon düzenlendi. 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
YPG’ye üst düzey operasyon
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile TSK koordineli operasyon düzenlendi. 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
- Dünya
- 25.02.2020
- Gazete
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