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Trump, ziyaretinde ülkenin geleneklerini bire bir yerine getirdi

Başkanı , eşi Melania Trump ile 'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. 'nin inzivaya çekildiği eve gitti. Girişte eşiyle birlikte ayakkabılarını çıkarıp içeriyi çorapla gezdi.

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