ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile Hindistan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Limuzinle Mahatma Gandhi'nin inzivaya çekildiği eve gitti. Girişte eşiyle birlikte ayakkabılarını çıkarıp içeriyi çorapla gezdi.
Trump, Hindistan ziyaretinde ülkenin geleneklerini bire bir yerine getirdi
ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile Hindistan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Limuzinle Mahatma Gandhi'nin inzivaya çekildiği eve gitti. Girişte eşiyle birlikte ayakkabılarını çıkarıp içeriyi çorapla gezdi.
- Dünya
- 25.02.2020
- Gazete
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