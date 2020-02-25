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Irkçı 'ın babası da psikopat!

'nın Hanau kentinde 4'ü Türk 10 kişiyi gözünü kırpmadan katleden ırkçı 'ın (solda), babasının da birçok suçtan dosyası bulunduğu ortaya çıktı

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Baba da psikopat
Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye saldırı gerçekleştiren ve 4'ü Türk olmak üzere 10 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen, saldırının ardından önce annesini öldürmüş sonra da intihar etmişti. Evden sağ olarak çıkan 'in babası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor.



Aileyi yakından tanıyan bir kişi, "Tobias'ın babası da agresif biri. Hep sorun çıkartıyordu. Oğluna sürekli 'yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin' diye baskı yapardı" dedi.

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