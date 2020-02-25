Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye saldırı gerçekleştiren ve 4'ü Türk olmak üzere 10 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen, saldırının ardından önce annesini öldürmüş sonra da intihar etmişti. Evden sağ olarak çıkan Tobias Rathjen'in babası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor.
Aileyi yakından tanıyan bir kişi, "Tobias'ın babası da agresif biri. Hep sorun çıkartıyordu. Oğluna sürekli 'yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin' diye baskı yapardı" dedi.
Aileyi yakından tanıyan bir kişi, "Tobias'ın babası da agresif biri. Hep sorun çıkartıyordu. Oğluna sürekli 'yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin' diye baskı yapardı" dedi.
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