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Son dakika: Parlamentosu'ndan flaş karar!

Son dakika haberine göre 'ye bağlı Parlamentosu, 'de darbeci tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Cenevre'de 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

  • Dünya
  • 24.02.2020 18:37
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 19:20
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Libya Parlamentosu'ndan flaş karar!

Son dakika haberine göre 'ye bağlı Parlamentosu, 'de darbeci tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

TOPLANTILAR ÖNCE ASKIYA ALINMIŞ SONRA YENİDEN BAŞLAMIŞTI
Cenevre'de 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin 18 Şubat Salı günü Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan ikinci tur askeri komite toplantısına katılımını askıya almıştı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam ise 20 Şubat'ta, yaptığı açıklamada, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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