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: 'da korona can almaya devam ediyor

'dan gelen bilgilerine göre korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

  • Dünya
  • 24.02.2020 10:29
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 10:36
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İran'dan korkutan haber!

'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

YAYILMAYA DEVAM EDİYOR
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı da İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.



BİNLERCE CAN ALDI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 8, Japonya'da 4, Güney Kore'de 7, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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