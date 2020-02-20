Türkçe’ye Fransız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine Türkiye karşıtlığını gösterdi. "Biz özellikle okullarda ve camilerdeki yabancıların müdahaleleri ile mücadele etmeliyiz" dedi. Son iki yılda 15 cami, 12 dernek ve 4 okulun kapatıldığını dile getirdi. "Fransa Cumhurbaşkanı olarak, cumhuriyetin okullarında Türkçe dil derslerin verilmesi beni rahatsız ediyor. Fransa genelinde Eylül 2020 itibarıyla okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek. Burada yaşayan Türkler benim gözümde Fransızlar" diyerek öteki yüzünü gösterdi.