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Kumandası Nahyan!

karşıtı söylemleriyle gündem olan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, 'da darbe saldırılarını artıran 'e desteğini kesmedi. Bunun için 'den Libya'ya hava köprüsü kurdu... - Dabi'den kalkan 100 ton kapasiteli üç "Antonov An-124" kargo uçağı, Doğu Libya'ya silah ve mühimmat taşımaya devam etti.

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Kumandası Nahyan!
Türkiye karşıtı söylemleriyle gündem olan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, 'da darbe saldırılarını artıran 'e desteğini kesmedi. Bunun için 'den Libya'ya hava köprüsü kurdu... - Dabi'den kalkan 100 ton kapasiteli üç "Antonov An-124" kargo uçağı, Doğu Libya'ya silah ve mühimmat taşımaya devam etti.

MÜZAKERE BİTTİ
Libya'daki UMH Serrac, gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını açıkladı.

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