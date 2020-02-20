Kumandası Nahyan!

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündem olan BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Libya'da darbe saldırılarını artıran Halife Hafter'e desteğini kesmedi. Bunun için Abu Dabi'den Libya'ya hava köprüsü kurdu... Hergün Abu- Dabi'den kalkan 100 ton kapasiteli üç "Antonov An-124" kargo uçağı, Doğu Libya'ya silah ve mühimmat taşımaya devam etti.
MÜZAKERE BİTTİ
Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını açıkladı.
MÜZAKERE BİTTİ
Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını açıkladı.
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