ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın BAE'de Arabistan'la ilgili sözleri rahatsızlığa neden oldu. Ivanka, yanındaki danışmana "Arabistan'da kadın hakları ne duruma geldi" diye sordu. Bu olay, Arabistan'da tepkilere neden oldu.
Ivanka Trump'ın BAE'de Arabistan'la ilgili sözleri rahatsızlığa neden oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın BAE'de Arabistan'la ilgili sözleri rahatsızlığa neden oldu. Ivanka, yanındaki danışmana "Arabistan'da kadın hakları ne duruma geldi" diye sordu. Bu olay, Arabistan'da tepkilere neden oldu.
- Dünya
- 20.02.2020
- Gazete
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