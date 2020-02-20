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'ın 'de 'la ilgili sözleri rahatsızlığa neden oldu

Başkanı 'ın kızı 'ın 'de 'la ilgili sözleri rahatsızlığa neden oldu. Ivanka, yanındaki danışmana "Arabistan'da kadın hakları ne duruma geldi" diye sordu. Bu olay, Arabistan'da tepkilere neden oldu.

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Kadın hakları
ABD Başkanı 'ın kızı 'ın 'de 'la ilgili sözleri rahatsızlığa neden oldu. Ivanka, yanındaki danışmana "Arabistan'da kadın hakları ne duruma geldi" diye sordu. Bu olay, Arabistan'da tepkilere neden oldu.

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