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  • 18.02.2020 17:59
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 17:59

Son dakika: 'dan Bakan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Son dakika heri... , ’nun açıklamalarına karşılık, "Bunu anlamak için Lozan’ı okumak kafi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

kaynakları, 'na verdiği cevapta, "Demokrasinin beşiği olan ve aynı zamanda AB demokratik ülkesi olan Yunanistan'da eşitlik haklarından faydalanan tek bir azınlık vardır. O Müslüman azınlıktır. Bunu anlamak için Lozan'ı okumak kafi" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, 'da yaşayan Türkler için "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

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