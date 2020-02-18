Rusya'daki Corona virüsü vakalarını inceleyen ekiple toplantı yapan Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 20 Şubat'tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya'ya gelen Çin uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı.

Rusya, Corona virüsünün yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı. Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.

Corona virüsüne ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, "Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Corona virüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin ve birçok ilacın fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi talimatını vermişti.