Dünyayı coronavirüs paniği sardı. İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Wuhan şehrindeki ortaya çıkan virüsten, hayatını kaybedenlerin sayısı, bin 669'a çıktı. Toplam vaka sayısı ise 68 bin 500'e ulaştı. Yalnızca son 24 saatte 142 ölüm yaşandı. Coronavirüsle ilgili korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Çin'deki araştırmaya göre böbrek ve üst solunum yollarını etkileyen coronavirüsün kısırlığa da yol açtığı saptandı. Vücuda giren virüsün erkeklerde spermleri yok ettiğini, kadınlarda da doğurganlığı azaltabileceği iddiası ortaya atıldı. Korkutan açıklamanın ardından sosyal medya çalkalandı. Herkes, virüsün dünya nüfusunu azaltmak için planlı ortaya atıldığını yazdı.
CAN KAYBI HIZLA ARTIYOR...
Virüs nedeniyle şehirler kanatina altına alındı. Milyonca insan, evden çıkmadı. Toplu taşıma araçları bile boş kaldı.
'HERKES' MASKE TAKACAK
Çin'in Şanghay şehrinde iki köpek, sahiplerinin yaptığı maskeyle dolaştı.
O DOKTORA ANMA TÖRENİ
Dr. Li Wenliang, coronavirüsü ilk tespit eden isimdi. Bu virüsten yaşamını yitirdi. Dün, o doktor için anma töreni düzenlendi.
TAYVAN'DA ILK ÖLÜM
Tayvan'da virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Böylece Filipinler, Hong Kong, Japonya ve Fransa'daki ölümlerle birlikte Çin dışında coronavirüsün neden olduğu beşinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
TRUMP SESLERİNİ DUYDU
ABD'li Milena Basso ve Gaetano Cerullo çifti de balayı için Diamond Princess isimli gemideydi. Karantinaya altındaki gemide korku dolu günler yaşayan çift, kurtulmak için ABD Başkanı Trump'tan yardım istemişti. ABD, gemide bulunan 400 vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderdi.
KARANTİNA SÜRÜYOR
Diamond Princess isimli yolcu gemisi, coronavirüs nedeniyle 4 Şubat'ta Japonya'daki Yokohama Limanı'nda kanatina altına alındı. Gemide, 70 yolcuda daha coronavirüse rastlandı. Toplam vaka sayısı, 355'e çıktı. ABD, Kanada, Hong Kong, İtalya ve Güney Kore vatandaşlarının tahliyesi için Japonya'ya uçak yolladı.
TRAFİĞE ÇIKMAK BİLE YASAK
Çin, virüsün yayılmasını engellemek için önemli tedbirler aldı. Ülkede, özel araçla trafiğe çıkmak yasaklandı. Salgının merkezi olan Hubei'de polis arabası, ambulans ve kamu hizmeti dışındaki hiçbir aracın sokağa çıkmaması için uyarılar yapıldı.
CAN KAYBI HIZLA ARTIYOR...
Virüs nedeniyle şehirler kanatina altına alındı. Milyonca insan, evden çıkmadı. Toplu taşıma araçları bile boş kaldı.
'HERKES' MASKE TAKACAK
Çin'in Şanghay şehrinde iki köpek, sahiplerinin yaptığı maskeyle dolaştı.
O DOKTORA ANMA TÖRENİ
Dr. Li Wenliang, coronavirüsü ilk tespit eden isimdi. Bu virüsten yaşamını yitirdi. Dün, o doktor için anma töreni düzenlendi.
TAYVAN'DA ILK ÖLÜM
Tayvan'da virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Böylece Filipinler, Hong Kong, Japonya ve Fransa'daki ölümlerle birlikte Çin dışında coronavirüsün neden olduğu beşinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
TRUMP SESLERİNİ DUYDU
ABD'li Milena Basso ve Gaetano Cerullo çifti de balayı için Diamond Princess isimli gemideydi. Karantinaya altındaki gemide korku dolu günler yaşayan çift, kurtulmak için ABD Başkanı Trump'tan yardım istemişti. ABD, gemide bulunan 400 vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderdi.
KARANTİNA SÜRÜYOR
Diamond Princess isimli yolcu gemisi, coronavirüs nedeniyle 4 Şubat'ta Japonya'daki Yokohama Limanı'nda kanatina altına alındı. Gemide, 70 yolcuda daha coronavirüse rastlandı. Toplam vaka sayısı, 355'e çıktı. ABD, Kanada, Hong Kong, İtalya ve Güney Kore vatandaşlarının tahliyesi için Japonya'ya uçak yolladı.
TRAFİĞE ÇIKMAK BİLE YASAK
Çin, virüsün yayılmasını engellemek için önemli tedbirler aldı. Ülkede, özel araçla trafiğe çıkmak yasaklandı. Salgının merkezi olan Hubei'de polis arabası, ambulans ve kamu hizmeti dışındaki hiçbir aracın sokağa çıkmaması için uyarılar yapıldı.
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