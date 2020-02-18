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  • 18.02.2020 16:31
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 16:35

Son dakika: Reuters'tan flaş iddia: Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Son dakika haberi... Reuters'ın haberine göre Türk sunun 'de saldırıya uğraması üzerine iptal edilen ortak devriyeler, bugün yeniden başladı.

Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Rus heyetin 'da görüşme yaptığı gün Türk sunun 'de saldırıya uğraması üzerine iptal edilen ortak devriyeler, yeniden başladı.

Reuters, Türk ve Rus askerlerinin 'nin kuzeydoğusunda bugün tekrar devriye gezdiğini bildiriyor. Ajans, haberini 'nın yaptığı açıklamaya dayandırdı.

ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana söz konusu bölgede ortak devriyelere imza atıyor.

Bugün 'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Türk heyeti, Ruslarla İdlib'deki son durumu görüştü.

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