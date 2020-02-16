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  • 16.02.2020 16:15
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 16:15

Son dakika: 'da korkutan

'ın güneyinde 5,8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Keşm Adası olduğu açıklandı.

İran'da korkutan deprem

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 16.00'da kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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