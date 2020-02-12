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  • 12.02.2020 12:06
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 12:06

Son dakika: , ve 'den BAE başvurusu!

Son dakika haberine göre , ve 'nin 'de işlediği savaş suçlarının araştırılması için resmi başvuruda bulundu.

Türkiye, İngiltere ve ABD'den flaş hamle!

Reuters haber ajansı, kendilerine konuşan isimleri açıklanmayan 3 kaynağın, , ve Amerika'nın 'nin 'de işlediği suçların araştırılması için resmi başvuruda bulunduğu iddiasına yer verdi.

Yemen'de destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulundururken, öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uluslararası kurumların 2019'un sonlarında yayımladığı raporlara göre, ülkede 6 yıldır devam eden çatışmalar ardında 70 bin ölü ve yaralı bırakırken, her 10 kişiden 8'i insani yardımlara muhtaç hale geldi.

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