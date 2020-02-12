Reuters haber ajansı, kendilerine konuşan isimleri açıklanmayan 3 kaynağın, Türkiye, İngiltere ve Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de işlediği suçların araştırılması için resmi başvuruda bulunduğu iddiasına yer verdi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Uluslararası kurumların 2019'un sonlarında yayımladığı raporlara göre, ülkede 6 yıldır devam eden çatışmalar ardında 70 bin ölü ve yaralı bırakırken, her 10 kişiden 8'i insani yardımlara muhtaç hale geldi.