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  • 12.02.2020 17:27
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:33

Mehmetçik'e hakaret eden Esad rejimi muhabiri 'nın aracı füzeyle vuruldu

Çektiği videolarla Türk halkına hakaretler eden ve Mehmetçik'e "fare" diyen Esad rejimi ajansı 'nın muhabiri 'nın aracı 'in Batı kırsalında füzeyle vuruldu. Yaralanan Hilva, hastaneye kaldırıldı.

Mehmetçik'e hakaret etmişti! Aracı füzeyle vuruldu

Esad rejiminin yayın organı 'nın saha muhabirlerinden , bölgedeki Türk gözlem noktalarından birinin önüne giderek hakaret dolu bir video çekti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU
Türk askerine fare deme küstahlığında bulunan Şadi Hilva'nın içinde bulunduğu araç seyir halindeyken Suriyeli muhaliflerce güdümlü füze kullanılarak vuruldu.

Suriye Milli Ordusu tarafından vurulan araçtaki Şadi Hilva, saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Hilva'nın, yüzünde yaralar olduğu görüldü.

Şadi Hilva, Başkan 'a da hakaret dolu ifadeler kullanıyordu.

SKANDAL SÖZLER
kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () konuşlu bulunduğu askeri üssün yakınlarında çekim yapan Şadi Hilva, Türk askerleri için "fareler" benzetmesini yapmış, daha sonra bu skandal görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.


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