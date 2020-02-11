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  • 11.02.2020 17:16
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 17:16

Son dakika: : Derhal ilan edilmeli

'nin Büyükelçiliği, 'de derhal ilan edilmesi çağrısında bulundu. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, rejiminin 'nın desteğiyle 'de gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için iş birliği imkanlarını ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtildi.

ABD: Derhal ateşkes ilan edilmeli

'nin Türkiye Büyükelçiliği, 'de yaşanan lar ve yerlerinden edilen sivil halk ile ilgili resmi twitter hesabından açıklama yaptı.

İşte büyükelçilikten yapılan açıklama:

, rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, 'nın 2254 sayılı kararı uyarınca in tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

DERHAL ATEŞKE İLAN EDİLMELİ
Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

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