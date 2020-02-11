Suriye'de muhaliflerin elindeki İdlib'de çatışmalar sürerken, bugün bir rejim helikopteri düşürüldü. Türkiye, Rusya, NATO ve ABD'den peş peşe açıklamalar geliyor.

16.30: Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

16.00 : İdlib'in güneydoğusundaki Serakib'de muhaliflerin düşürdüğü rejim helikopterinde şoke edici bir detay ortaya çıktı.

Muhaliflerin geri almaya çalıştığı Serakib yakınlarında füzeyle vurulan helikopterdeki pilot ve beraberindeki iki rejim unsuru öldü.

Muhaliflere yakın sosyal medya hesapları, ölen pilotun İran'ın Ortadoğu'daki operasyonlarını yöneten ve 2020 başlarında ABD tarafından öldürülen general Kasım Süleymani'yle çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Muhaliflere yakın sosyal medya hesapları, ölen pilotun İran'ın Ortadoğu'daki operasyonlarını yöneten ve 2020 başlarında ABD tarafından öldürülen general Kasım Süleymani'yle çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

15.25 : Anadolu Ajansı: Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti.

15.25 : Kremlin: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, İdlib'deki son durumu bugün telefonda görüşecek.

15.20 : ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı:

"Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle #İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı & Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabilecegimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir.

Rusya, İran rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz."

14:35 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi. Erdoğan, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek" ifadesini kullandı.

14:30 : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Erdoğan ve Putin'in telefonda görüşeceğini söyledi.

14.15 : Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer, Türkiye destekli muhaliflerin İdlib'de kaybettikleri bölgeleri yeniden geri alabileceğini ve bir sonraki adımın bu yönde olacağını söyledi.

14.10 : Milli Savunma Bakanlığı: Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.

13.30 : NATO'dan İdlib açıklaması geldi.

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum."

13.25 : İdlib'de rejime ait bir helikopter Serakib ilçe merkezinin batısında muhalifler tarafından düşürüldü. Reuters'a konuşan iki muhalif komutan, karadan havaya fırlatılan bir füzeyle helikopterin vurulduğunu söyledi.

Askeri muhalifler, Serakib ilçe merkezinin batısındaki Neyrab ile kuzeyindeki Afis köyü hattında rejime ait iki tankı imha ederken, bir tank ve bir adet 23 mm uçaksavar ele geçirdi.

Muhalifler, rejim kontrolüne giren söz konusu ilçeyi geri almaya çalışıyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMALAR

13.20 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor" dedi.

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye'ye ilişkin bir toplantının henüz planlanmadığını söyledi.

Liderlerin talep etmesi halinde böyle bir toplantının düzenlenebileceğini belirten Peskov, "Rusya, İdlib'deki durum ve bu bölgede teröristlerin rahatça gezmesi hakkındaki endişesini gizlemiyor" ifadesini kullandı:

"Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor. Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine yönelik terör faaliyetlerinin bastırılması da büyük önem taşıyor. İdlib'de yapılan bu saldırılar kabul edilemez."

Sözcü Peskov, İdlib'de Türkiye'nin sorumluluklarına dair sorulan bir soruyu, "Bu konuda bir değerlendirme yapmıyoruz, imzalanan belgeye odaklanıyoruz. Farklı çıkarımlar yapmaya gereksiz buluyoruz" diye yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, İdlib'deki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Ryabkov, "Temas sürüyor. Kimse bunu reddetmiyor. Sahada ortaya çıkan bazı somut durumların ordular arasında farklı düzeylerde etkili temasların kullanımı sayesinde tatmin edici bir şekilde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bunun pratikte devam edeceğini umuyoruz" dedi.

11.50 : Rusya'nın desteğini arkasına alan rejim güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak son iki günde 10 yerleşimi daha ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun çevresindeki Zirbe, Berkum, Kemari, Kefer Halep, Meyzenaz, Kanatir, Bevvabiyye, Kuseybe, Cib Kas ve Tulhiyye köylerinin rejimin eline geçtiğini bildiriyor.

Halep'in güneybatısından batı kırsalına doğru ilerleyen rejim güçlerinin M-5 karayolunun tümüne hakim olmasına 10 kilometreden az mesafe kaldı.

11.40 : İdlib'de şehit düşen askerlerin cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Gece saatlerinde sınır kenti Hatay'da gerçekleşen törenin ardından şehitlerin naaşları kara ve hava yoluyla memleketlerine gönderildi. Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz Gaziantep'te, Fatih Saylak Kahramanmaraş'ta, Enes Alper Niğde'de, İbrahim Albayrak Kayseri'de ve Davut Özcan Kırıkkale'de toprağa verilecek.

11.20 : Rejim ve Rusya'nın saldırısıyla 5 Türk askerinin şehit olması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıdan, şehitlerin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesinin kararlaştırıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

11.00 : İdlib'deki sıcak gelişmeleri canlı blog sayfamızda aktarıyor olacağız.