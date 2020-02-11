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  • 11.02.2020 07:56
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 08:49

delegesi ve 'nun üzerini çizdi

İstanbul 37. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesine kurulan çadırda gerçekleştirildi. 677 delegenin 106'sının katılmadığı kongrede katılım sayısının azlığı "Kaftancıoğlu'na yönelik protesto" olarak değerlendirildi. Oylama sonucu Kaftancıoğlu son sıradan, İmamoğlu ise ancan sondan 9. sıradan kurultay delegesi seçilebildi.

CHP delegesi ikisini de çizdi

Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde kurulan çadırda gerçekleştirilen İstanbul 37. Olağan İl Kongresi; CHP İstanbul İl Başkanı 'na desteğin azaldığını gözler önüne serdi.



KAFTANCIOĞLU, 677 DELEGEDEN 444'ÜNÜN OYUYLA İL BAŞKANI SEÇİLDİ
İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'ne delegelerin katılımının çok düşük olduğu gözlendi. Kurultaya 677 delegeden 106 delege katılmadı. 106 delegenin il kongresine katılmaması, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik protesto olarak değerlendiriliyor. Söz konusu protestonun CHP tarihinde ilk olduğu ifade ediliyor.

Kongrede; 677 delegenin 571'i oy kullandı. Oy kullanan delegelerin 510'ununun oyu geçerli oy sayılırken 61'i geçersiz oy sayıldı. Canan Kaftancıoğlu 444 oy alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.



CANAN KAFTANCIOĞLU, SON SIRADAN KURULTAY DELEGESİ SEÇİLDİ
Delegeler; CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda oy kullanacak 196 kurultay delegesini de belirledi. Kurultayda 677 il delegesinden 571 delege oy kullandı. Canan Kaftancıoğlu, 571 delegenin 493'ünün oyunu aldı ve son sıradan CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay delegesi oldu.

EKREM İMAMOĞLU 571 DELEGEDEN 494'ÜNÜN OYUNU ALDI VE SONDAN 9. SIRADAN KURULTAY DELEGESİ OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , 571 delegeden 501 delegenin oyunu alarak sondan 9. sıradan kurultay delegesi oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 497 oy aldı ve sondan 3. sıradan kurultay delegesi oldu.



KILIÇDAROĞLU'NUN YEĞENİ KURULTAY DELEGESİ OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Metin Kaya, kurultay delegesi oldu. Metin Kaya 571 delegenin 504'ünün oyunu aldı.Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in oğlu Gökhan Der de delege seçildi.



196 KURULTAY DELEGESİ SEÇİLDİ
İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde 677 il delegesi oy kullanıyor ve 190 kurultay delegesini belirliyor. Kongrede; 571 il delegesi oy kullandı. Canan Kaftancıoğlu, 444 il delegesinin oyunu alabildi ve 66 il delegesi Kaftancıoğlu'nun destek vermedi.

İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde; 40 il yöneticisi, 40 yedek il yöneticisi, 196 kurultay delegesi, 9 asil disiplin kurulu üyesi, 5 yedek disiplin kurulu üyesi toplamda 290 kişi seçildi.

Kenan Kıran / Sabah

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