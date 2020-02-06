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  • 06.02.2020 21:52
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 21:52

Son dakika: Bakan 'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

Son dakika haberi! , Somali ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

, Somali ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Awad ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, gün içinde Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile de ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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