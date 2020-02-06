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  • 06.02.2020 19:23
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 19:26

'da 6,1 şiddetinde deprem!

'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 6,1 şiddetinde deprem!

'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 160 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

2018'DE ŞİDDETLİ BİR DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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