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  • 04.02.2020 13:52
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 13:58

'da na cezası

'da CIA adına casusluk yaptığı tespit edilen bir kişi cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına casusluk yapan Emir Rahimpur adlı kişinin idam cezasına çarptırıldığını söyledi.

İran'da CIA ajanına idam cezası

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, iki yardım kuruluşu çalışanının ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

2 AJANA HAPİS CIA ADINA CASUSLUK YAPANA İDAM
İsmaili, "Bir hayır kurumu altında çalışan 2 CIA ajanı tespit edildi. Casusluk için 10 yıl hapis cezasına, ulusal güvenliği tehdit ettikleri için ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldılar" dedi. Hapis cezası alanların kimliklerinin yargı süreci devam ettiği için açıklanmayacağını söyleyen İsmaili, CIA adına casusluk yapan Emir Rahimpur adlı kişinin ise cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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