Coronaya karşı yoğurt tüketin | Öldüren virüs Corona

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan Coronavirüs panik yarattı. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, bu virüsten korunmanın yollarını TAKVİM'e anlattı...
NASIL KORUNALIM?
Virüs, nefes yolu ve damlacıklar ile yayılıyor. Korunmak için su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Özellikle 60 yaşın üzerinde olanların, şeker, tansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunanların kapalı ve kalabalık ortamdan uzak durulması öneriliyor.
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