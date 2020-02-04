Coronaya karşı yoğurt tüketin | Öldüren virüs Corona

Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan Coronavirüs panik yarattı. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, bu virüsten korunmanın yollarını TAKVİM'e anlattı...nefes yolu vedamlacıklar ile yayılıyor.Korunmak için su vesabunla ellerimizi sık sıkyıkamamız gerekiyor.Özellikle 60 yaşın üzerindeolanların, şeker, tansiyon,kalp ve böbrek yetmezliğigibi kronik hastalığıbulunanların kapalı vekalabalık ortamdan uzakdurulması öneriliyor.