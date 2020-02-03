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  • 03.02.2020 23:41
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 23:41

'de bazı muhirler hükümetin bilgilendirme toplantısına alınmadı

'de hükümetin, () ile ilişkiler konusundaki bilgilendirme toplantısına bazı muhabirleri almaması tepkiye yol açtı. Başbakan 'ın danışmanlarından Lee Cain, aralarında The Mirror, , PoliticsHome, Independent muhabirlerinin olduğu isimlerin Başbakanlık binası 'yı terk etmelerini istedi.

İngiltere'de büyük kriz! Toplantıya alınmadılar

'de hükümetin, () ile ilişkiler konusundaki bilgilendirme toplantısına bazı muhabirleri almaması tepkiye yol açtı.

Guardian gazetesinin haberine göre, öğle saatlerindeki bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen muhabirlerin isminin daha önce hazırlanan listede olup olmadığı kontrol edildi.

Listede ismi olanlar ile olmayanlar iki ayrı gruba ayrılırken, Başbakan 'ın danışmanlarından Lee Cain, aralarında The Mirror, , PoliticsHome, Independent muhabirlerinin olduğu isimlerin Başbakanlık binası 'yı terk etmelerini istedi.

Bunun üzerine listede ismi olan BBC, ITV, , Telegraph, , ve Guardian muhabirleri bilgilendirme toplantısını boykot etti.

Habere göre, gazeteye konuşan ve ismi verilmeyen bir Başbakanlık kaynağı, bugün iki ayrı bilgilendirme toplantısı planlandığını, ilkinin herkese açık, diğerinin ise kıdemli gazetecilere yönelik daha küçük bir toplantı olduğunu söyledi. Aynı kaynak, bazı muhabirlerin ikinci toplantıya girmek istediğini ancak kendilerine bunun mümkün olmadığının söylendiğini aktardı.

Guardian, "10 Numara'nın taktiğinin, gazetecileri faaliyetlerine ilişkin haber yapmaktan alıkoymaya çalışmakla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın taktiklerine benzediği" yorumunu yaptı. Haberde, Başbakan Johnson ile medya arasındaki gerilimin de son zamanlarda arttığı kaydedildi.

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