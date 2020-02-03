Avrupa dün iki terör saldırısıyla sarsıldı. İlk saldırı Londra'da yaşandı. Streatham bölgesinde Türkiye saatiyle 17.00'de üzerinde bomba düzeneği olan bir terörist, elinde bıçakla vatandaşların arasına daldı. İki kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak ölü halde yakalandı. Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim" açıklamasını yaptı. Londra Köprüsü'nde 29 Kasım 2019'daki bıçaklı saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetmiş polis saldırganı vurarak öldürmüştü. İkinci saldırı ise Belçika'nın Gent şehrinde meydana geldi. Kadın terörist, iki kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak yaralı halde yakalandı. Her iki kentte polis alarma geçti.
- Dünya
- 03.02.2020
- Gazete
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