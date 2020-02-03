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  • 03.02.2020 14:09
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 14:11

'ta sağlık çalışanlarından grevi

'de ortaya çıkan ve 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan ü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 'ta yüzlerce sağlık personeli Çin ile sınırın tamamen kapatılmasını talep ederek greve gitti.

Sağlık çalışanlarından koronavirüs grevi

Kesinleşmiş 15 korona virüsü vakası bulunan 'ta sağlık çalışanları, ile sınırın tamamen kapatılmasını talep ederek greve gitti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 361 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgını nedeniyle Hong Kong'ta yüzlerce sağlık çalışanları greve gitti.

Kesinleşmiş 15 korona virüsü vakası bulunan kentte sağlık çalışanları, Çin'e demiryolu ve feribotla ulaşımının askıya almasına rağmen sınırın tamamen kapatılmasını talep etti. Yetkililer ise sınırın tamamen kapatılmasının Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiyelerine karşı çıkılacağı yönünde bir adım olduğunu ifade etti.



Hong Kong Hastane Kurumu Çalışanları Birliği Başkanı Winnie Yu, "Sınır kapıları tamamen kapatılmazsa salgınla mücadele etmek için yeterli insan gücü, koruyucu ekipman veya izolasyon odası mümkün olmayacak" dedi. Sendika, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanmaması halinde Salı günü de grevi sürdüreceklerini belirtti.

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