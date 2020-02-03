Kesinleşmiş 15 korona virüsü vakası bulunan Hong Kong'ta sağlık çalışanları, Çin ile sınırın tamamen kapatılmasını talep ederek greve gitti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 361 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgını nedeniyle Hong Kong'ta yüzlerce sağlık çalışanları greve gitti.

Kesinleşmiş 15 korona virüsü vakası bulunan kentte sağlık çalışanları, Çin'e demiryolu ve feribotla ulaşımının askıya almasına rağmen sınırın tamamen kapatılmasını talep etti. Yetkililer ise sınırın tamamen kapatılmasının Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiyelerine karşı çıkılacağı yönünde bir adım olduğunu ifade etti.





Hong Kong Hastane Kurumu Çalışanları Birliği Başkanı Winnie Yu, "Sınır kapıları tamamen kapatılmazsa salgınla mücadele etmek için yeterli insan gücü, koruyucu ekipman veya izolasyon odası mümkün olmayacak" dedi. Sendika, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanmaması halinde Salı günü de grevi sürdüreceklerini belirtti.