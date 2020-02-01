Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.02.2020 10:05
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 10:05

’taki üslerine bir saldırı daha

’ın kenti yakınlarındaki askerlerinin bulunduğu askeri üsse düştüğü bildirildi. Görgü tanıkları saldırı sonrası askeri helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığını söyledi.

Irak’taki ABD üslerine bir saldırı daha

Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada askerlerinin de bulunduğu ülkenin kuzeyindeki kentine bağlı Keyyara askeri üssü yakınlarına 5 düştüğünü belirterek saldırıda can ve mal kaybının meydana gelmediğini vurguladı. Görgü tanıkları saldırı sonrası askeri helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığını söyledi.

Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 'ta öldürülmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine saldırılar düzenleniyor.

Öte yandan Şii Haşdi Şabi güçleri saldırılarla bağlantısı olmadığını açıklarken Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi saldırıları kınamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriIrak’taki ABD üslerine bir saldırı daha
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri